Милиция требует от оппозиции списки участников митинга возле ВР

Следственное управление Главного управления Министерства внутренних дел Украины требует от столичной ячейки БЮТ списки участников митинга-протеста против продления срока пребывания Черноморского флота России в Крыму на 25 лет, который состоялся под стенами Верховной Рады 27 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ со ссылкой на народного депутата, руководителя столичной ячейки БЮТ Анатолия СЕМИНОГУ.

«Новая власть расценивает митинг протеста демократических сил как преступление, в соответствии с которым сейчас возбуждено уголовное дело», - сказал А.СЕМИНОГА.

Народный депутат также сообщил, что его вызывают в пятницу, 7 мая, в следственное управление ГУМВД Украины для дачи показаний по уголовному делу от 27.04.2010р. № 06-11895 (нарушение общественного порядка).

Как сообщалось, киевская милиция уже опросила руководство Украинской народной партии об участниках митинга против ратификации харьковского соглашения.

В частности, по словам заместителя председателя УНП Ярослава ДЖОДЖИКА и члена Правления УНП Владимира ШОВКОШИТНОГО, «от них требовали перечень участников пикета от УНП, информацию об участии в столкновениях с милицией».

Также в следственном управлении ГУ МВД Украины в Киеве сегодня был допрошен лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК в качестве свидетеля событий под стенами парламента 27 апреля.