Кучма считает, что «наш» против российской команды не тянет

Бывший Президент Леонид КУЧМА советует новой власти хорошо взвесить преимущества и риски для Украины в случае тесного сотрудничества с Россией в авиа-, судостроительной и энергетической отраслях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

«Что касается авиационной, космической тематики, ядерной энергетики, нужно сесть и хорошо-хорошо смотреть. Это точно… Потому что ни в наше самолетостроение, ни в нашу энергетику, ни в наше судостроение никто не придет (имеется в виду, кроме России – УНИАН)», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он отметил, что Украина сегодня имеет один из мощнейших авиастроительных комплексов, «и я хочу, чтобы он у Украины остался».

“А вот когда речь идет, кто должен контрольный пакет акций иметь, у кого золотая акция, - продолжил экс-президент, у меня «вот такой (большой – УНИАН) вопросительный знак». Но я точно знаю, что мы должны в этом плане сотрудничать с Россией», - сказал он.

По словам Л.КУЧМЫ, очень хорошо, что в очерченных вопросах сейчас идет активный процесс обсуждения. В то же время он убежден, что ни в коем случае не нужно спешить, «чтобы не наделать глупостей: семь раз отмерь, один раз отрежь».

«А то опять же под воздействием такого активного диалога, - добавил Л.КУЧМА, - мы можем не заметить отличие от России, где команда, постоянная команда, работает много-много лет и понимает во всех проблемах намного больше, чем наш, который только пришел – он уже решает общегосударственную проблему. А здесь клепки-то не все дома», - отметил Л.КУЧМА.