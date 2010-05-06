Кучма не видит возможность сравнить где, кто и в каком положении

ывший Президент Леонид КУЧМА убежден, что Украина должна извлечь для себя выгоду, продлив пребывание Черноморского флота РФ в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

«Я поддерживаю то, что Черноморский флот должен остаться, но я хочу, чтобы все было расписано от «А» до «Я», что Украина получит, что Украина отдает, и так далее, чтобы был какой-то паритет, потому что мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве с Российской Федерацией. Это я абсолютно честно и откровенно говорю, говорил и буду говорить…”, - сказал Л.КУЧМА.

Но, по его словам, “я задавал вопрос – где цена аренды черноморской базы? Должна быть цена, не доплата за счет бартерный, а цена”. Тогда, по мнению Л.КУЧМЫ, “мы сможем сравнивать, где, кто и в каком положении находится”. “Где мировая цена за транспортировку (газа – УНИАН), чего она опять осталась на 10 лет ниже европейской, потому что мы европейскую цену платим за газ?», - сказал Л.КУЧМА.

Вместе с тем он выразил убеждение, что вряд ли Черноморский флот РФ ушел бы из Севастополя после 2017 года. «Если был бы 17-й год сейчас, Россия не ушла бы из Севастополя. А если бы ушла, то что делать. Вы знаете, какой там запас боеприпасов с просроченным сроком? А сколько людей без работы? И так далее. Это слишком сложная проблема», - заметил бывший Президент Украины.