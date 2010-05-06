Тимошенко заявляет, что оппозицию сегодня репрессируют

У президента Януковича есть программа по уничтожению оппозиции. Об этом заявила лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко в четверг на заседании Оппозиционного правительства, сообщает пресс-служба БЮТ.

По ее словам, сегодня в регионах Украины жестоко подавляют представителей оппозиции. «Это происходит и в Крыму, и в Луганской области, и в Виннице», - сказала она.

«Всех людей, которые четко представляют оппозицию, сегодня репрессируют. Это делается для того, чтобы прикрыть сущность антинародной, антисоциальной политики Януковича. Для этого ему нужны отсутствие свободы слова, репрессии, нарушения Конституции», - отметила Юлия Тимошенко.