Грищенко увидел шанс Украины стать «крупной прибылью для Европы»

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО убежден, что соглашение о пролонгации сроков базирования российского Черноморского флота на украинской территории позволит выстроить позитивный и долгосрочный план сотрудничества Украины с Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, такое мнение К.ГРИЩЕНКО высказал в интервью немецкой газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (29 апреля 2010 года), отвечая на вопрос, как будет теперь позиционировать себя Украина между Западом и Востоком.

"Мы делаем две вещи. Новый договор позволит, с одной стороны, спроектировать позитивный, долгосрочный план нашего сотрудничества с Россией. Однако наше будущее - в ЕС. Но в достижении нашей цели есть своя граница. Мы хотим как можно скорее принадлежать к ЕС, однако мы также осознаем, что мы этого не достигнем, просто стуча в двери", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его мнению, сейчас Украина должна сконцентрироваться на практических целях, а именно: подписать соглашение об ассоциации, либерализации, а в конечном результате и отмене визового режима. "Мы также понимаем, что показатели объемов нашей торговли с Россией, Казахстаном, Беларусью приближаются к показателям, какие мы имеем с ЕС. Следовательно, если мы хотим обеспечить движение нашей страны вперед, тогда нам нужно расширять доступ на российский рынок. Россия является той страной, с которой мы можем реализовывать большие проекты", - объяснил министр.

По его мнению, Украина впоследствии может стать "крупной прибылью для Европы". "Важнейшим вызовом в следующие десять лет станет то, как прокормить такие страны, как Китай, Индию и Бразилию. А следовательно, украинское сельское хозяйство должно стать не тем, чего боятся французы, а тем, что ЕС должно рассматривать как ресурс", - уверен К.ГРИЩЕНКО.