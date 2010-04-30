Пискуну нарезали киевской земли

Киевсовет выделил в частную собственность земельные участки в столице народному депутату от Партии регионов Святославу ПИСКУНУ и начальнику Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василию ЯСТРУБИНСКОМУ.

Соответствующие проекты решений были проголосованы на заседании сессии Киевсовета 29 апреля вместе с другими аналогичными проектами, которые касались передачи земли жителям города.

Так, депутаты согласовали выделение 0,1 га земли С.ПИСКУНУ для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек на Оболонской набережной, 29, что в Оболонском районе столицы. Земля, согласно решению, застроена (свидетельство о праве собственности от 02.06.2005 г.).

В.ЯСТРУБИНСКОМУ в собственность передано 0,006 га земли на ул. Тургеневской, 20-А в Шевченковском районе. Земля в данном случае отведена для обслуживания индивидуального гаража. Согласно документу, земля застроена.