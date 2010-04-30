Шуфрич работает министром за «спасибо»?

Министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор ШУФРИЧ заявляет, что передает свою министерскую зарплату на благотворительные цели.

Об этом Н.ШУФРИЧ заявил в интервью газете "Коммерсантъ-Украина" (№76 от 30 апреля 2010 года).

"Я от своей зарплаты давно отказался. Я никогда не скрывал, что наша семья занимается предпринимательством, и вся моя зарплата в министерстве идет на благотворительность", - сказал Н.ШУФРИЧ.

В то же время министр утверждает, что сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям за последние три года зарплату не повышали. "Сегодняшние ставки остались на уровне 2007 года. Получается, что с учетом курса наши люди получают почти на 40% меньше, чем три года назад, а если учесть реальную инфляцию, то в два раза меньше", - пояснил он.

Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что в 2010 году финансирование министерства будет увеличено на 10-12%. "Уверен, что в этом году мы сможем увеличить заработную плату старшим офицерам в среднем на 14%, а младшему командному составу - до 40%", - сообщил министр.