Лавров: Москва поняла, что «в голове у Саакашвили война не окончена»

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявляет, что Россия не хотела признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Решение было нашим, оно было выстраданным. Мы не хотели признавать независимость, даже когда была признана независимость Косово, несмотря на давление», - сказал российский министр.

С.ЛАВРОВ отметил, что с начала 2008 года состоялось несколько встреч между руководством России и Грузии, в ходе которых обсуждался вопрос Абхазии и Южной Осетии.

Так, по словам министра, в начале июня 2008 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ договорились подготовить документ о неприменении силы.

Вместе с тем, отметил С.ЛАВРОВ, на предложения российской стороны Грузия потребовала для начала вывести из региона российских миротворцев, способствовать смене на посту президента самопровозглашенной Южной Осетии Эдуарда КОКОЙТЫ и ряд других требований.

«Ну, это издевка была чистой воды», - сказал С.ЛАВРОВ.

Российский министр отметил, что и по окончании войны при подготовке плана мирного урегулирования при посредничестве Президента председательствовавшей на тот момент в ЕС Франции Николя САРКОЗИ Россия предлагала включить в этот план положение о международных дискуссиях относительно статуса этих регионов, однако такое предложение Москвы было отвергнуто Тбилиси.

«И мы поняли, что у него (М.СААКАШВИЛИ – УНИАН) в голове война-то не окончена», - сказал С.ЛАВРОВ.

«Генетически, по-моему, у Президента Грузии присутствует имперское отношение к малым народам, которые живут на территории Грузии», - добавил он.

По словам министра, во время войны у России не было никаких «геополитических планов в голове». «Мы спасали людей», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что России сейчас очень непросто помогать Абхазии и Южной Осетии, поскольку Россия имеет достаточно собственных проблем. «Но мы им все-таки помогаем, мы заключили договоры, мы взяли их под свою защиту», - сказал С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2008 года произошла российско-грузинская война, в результате которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и фактически с того времени удерживает эти территории под своим контролем. Большинство стран Европы и мира не признали независимость этих двух республик и продолжают настаивать на необходимости сохранения территориальной целостности Грузии.