БЮТ и Наша Украина (o): Первые объединились со вторыми без третьих лишних

В субботу наконец-то произошло то самое событие, к которому так долго шли «Наша Украина» и БЮТ. Подписано соглашение об объединенной оппозиции. Недоброжелатели из Партии регионов поспешили окрестить подписание «попытками склеить обломки разбитого горшка». А саму эпопею с подготовкой и подписанием – «мексиканским сериалом». Однако в данном случае скорость появления комментариев говорит разве что о желании трактовать событие так, как этого хочется представителям «антикризисной коалиции». Но никоим образом не о системном анализе возможных последствий принятия документа.

Насколько жизнеспособным окажется соглашение об объединенной оппозиции, зависит от времени, в течение которого преимущества, полученные в результате подписания, будут перевешивать неудобства тесного сосуществования двух политических сил.

Кстати, полный текст соглашения вывешен в открытом доступе на сайте «Нашей Украины». На сайте БЮТ (на 12 часов 26 февраля) обнаружить документ не удалось. Последним, доступным к свободному просмотру официальным документом на сайте БЮТ является соглашение о создании оппозиционного объединения демократических сил Украины, к участию в котором Юлии Тимошенко так и не удалось склонить партию Президента.

Но вернемся к потерям и приобретениям. Первое впечатление от соглашения об объединенной оппозиции таково: БЮТ получает поддержку в своих пиар-акциях и подготовке к будущим выборам, поддержку со стороны Ющенко как Президента Украины законодательных инициатив Юлии Тимошенко, гарантии ненападения. Последнее тем более актуально, что «ситуативное» голосование БЮТ совместно с коалицией парламентского большинства по преодолению вето Президента, в том числе и на закон о Кабинете министров, могло бы еще долго аукаться Юлии Владимировне. И, будучи раскрученным должным образом, стать причиной утраты значительного числа сторонников на следующих парламентских выборах.

«Наша Украина» получает гарантии неприкосновенности Ющенко как Главы государства. Неравноценный обмен? Может быть. Но, с точки зрения «Нашей Украины», надо полагать, сделка выглядит выгодной.

На данном этапе этой политической силе нечего терять, кроме поста Президента и ставших достоянием широкой общественности глубинных разногласий в партии. Первое призвано обезопасить «Нашу Украину» от перспективы превращения в парламентского карлика по итогам следующих выборов в Верховную Раду. От второго НУ и сама рада бы избавиться, но на данном этапе все сводится к тому, что только личное участие действующего Главы государства в руководстве партией способно разрубить затянувшийся клубок противоречий.

20 февраля в интервью УНИАН Виктор Ющенко заявил, что готов непосредственно возглавить НСНУ, если этого захочет съезд партии. Увы, невзирая на радость по этому поводу Виктора Балоги, председателя политсовета, и по совместительству главы Секретариата Президента, намерение Президента прямо противоречит статье 103 Конституции Украины, где прямо сказано, что Президент не имеет права «занимать руководящую должность в объединениях граждан». Можно спорить, является ли подобное нарушение преступлением, но если рассматривать ситуацию с формальной точки зрения (когда преступным является любое нарушение закона), то после претворения в жизнь президентских планов можно будет говорить о предпосылках для начала процедуры импичмента.

И тут для «Нашей Украины» жизненно важным является получение гарантий того, что необходимых по Конституции для отстранения Президента 2/3 голосов сторонники Януковича в Верховной Раде не наберут. То есть, возможность учинить расследование нарушений Ющенко Конституции есть. Возможность долго и нудно рассуждать о том, что гарант Конституции сам на эту Конституцию плюет с высокой горки, – сохраняется. Но процесс импичмента не может быть доведен до логического завершения.

С другой стороны, точно так же не может быть доведен до логического завершения и процесс отставки Виктора Януковича и его кабинета, а также процесс роспуска Верховной Рады. Заявленные вслух цели Юлии Владимировны на данном этапе принципиально недостижимы. Конституция не позволяет. Стране, похоже, предстоят громкие политические баталии вплоть до следующих выборов, которые состоятся в срок, и никак иначе.

Для партий Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко такой расклад намного лучше, чем немедленное провозглашение досрочных выборов в парламент. Что бы там ни говорилось, сегодня объединенная оппозиция не располагает перспективой взять большинство голосов.

Оппозиции необходимо время (много времени) на зализывание ран и массированную «артподготовку». Тут все должно пройти гладко. Во-первых: для обоих подписантов это – дело привычное. Во-вторых: в оппозиции и БЮТ, и «Наша Украина» чувствуют себя намного лучше, чем при власти. По крайней мере, во время первого опыта представители этих партий то и дело пытались вести себя как оппозиционеры, а не как госчиновники.

Зато в результате подписания соглашения Тимошенко получила доступ к такому мощному админресурсу, как Президент Украины и его Секретариат. И, судя по всему, намерена воспользоваться полученным. Так, в обращении к Виктору Ющенко, подписанном в один день с соглашением, есть такой любопытный фрагмент (во избежание разночтений фрагмент приводим на языке оригинала):

“Ми звертаємося до Вас як до Глави держави, гаранта Конституції, патріота та морального лідера української нації вжити всіх заходів для повернення політичного процесу в Україні у правове та конституційне русло. Ми закликаємо Вас використати з цією метою свої конституційні повноваження, зокрема право вето, щоб не допустити руйнування конституційного ладу в Україні. Ветування потребують ті закони, що ухвалюються парламентською більшістю з огляду на власні інтереси, а не потреби суспільства і його розвитку, та не підтримані парламентськими опозиційними силами”.

Получается, что наряду с вмешательством Секретариата Президента в дела Главы государства (представители этой структуры не всегда озабочены соотнесением своих действий и заявлений с политикой Президента) теперь мы будем иметь еще и диктат двух политических сил, которые взялись «подсказывать» Президенту, какие документы нуждаются в ветировании, а какие – нет.

Кстати, забавный аспект: принятый при участии БЮТ закон о Кабмине в категорию вредных для общества не попадает. Хотя и писался он исключительно под собственные интересы парламентского большинства и кабинета Януковича, но был поддержан парламентской оппозиционной силой…

В чьих бы интересах закон о Кабмине, вызвавший такое негодование Ющенко, не принимался, будущие победители, которыми видят себя НУ и БЮТ, не намерены отказываться от преимуществ, дарованных сим документом. Доказательство тому содержится в соглашении о создании объединенной оппозиции. По ранйней мере, очевидных противоречий с законом, вызвавшим открытое ногодование Президента, в тексте документа обнаружить не удалось.

В соглашении также содержится ряд интересных моментов, предусмотренных «на потом». В частности, НУ и БЮТ договорились, что после выборов создадут парламентское большинство, «состав которого не предусматривает вхождения иных фракций и депутатов Украины». Поддерживать эта коалиция будет только те «законопроекты и постановления, которые прошли согласование в правительстве…» В случае применения «права вето (в отношении неугодного законопроекта) одной из фракций коалиции, другим субъектам коалиции запрещено проводить решения в Верховной Раде Украины консолидированным голосованием с парламентской оппозицией». О том, насколько сочетаются с требованиями законов Украины и демократической направленностью развития страны подобные пункты, – судить читателю.

И напоследок о том, что может стать причиной очередного разрыва между «Нашей Украиной» и БЮТ. Соглашение действительно предусматривает порядок формирования Кабмина в случае победы этих двух сил на парламентских выборах. На «паритетных принципах (50:50)». Но «право первого выбора закрепляется за субъектом коалиции, который на выборах в Верховную Раду Украины получил наибольшее число голосов среди субъектов коалиции». Разумеется, тут речь идет о праве получения поста премьер-министра по принципу «кто первый встал, того и тапки».

Однако, если вспомнить недавнюю историю, уже сформированная было парламентская коалиция БЮТ, НУ и СПУ развалилась именно потому, что вторые на момент подписания соглашения о совместных действиях на выборах никак не могли представить, что по итогам голосования будут не первыми. «Наша Украина» хотела получить пост премьера, несмотря на то, что у БЮТ были все права претендовать именно на эту должность. Была готова даже сменять одно кресло на много, но ничего не вышло.

Учитывая последние социологические данные, сегодня сложно предположить, что на следующих выборах ситуация изменится и что БЮТ проиграет «Нашей Украине». Но предполагать, что "в случае чего" Юлия Владимировна окажется более сговорчивой, нежели мужчины из числа дважды бывших и опять нынешних соратников, не стоит ни в коем случае.

Елена Перегуда