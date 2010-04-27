Янукович прибыл в Страсбург

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с однодневным рабочим визитом в Страсбург (Франция) для участия в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой визита в 12.00 по киевскому времени запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с Президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Также запланированы встречи В.ЯНУКОВИЧА с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, руководителем Секретариата Венецианской комиссии Джанни БУКИККИО и председателем Европейского суда по правам человека Жан-Полем КОСТОЙ.

Кроме того, Президент Украины выступит на сессии ПАСЕ.

В составе украинской делегации – глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, его заместители Анна ГЕРМАН и Андрей ГОНЧАРУК, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, народный депутат, заместитель члена Венецианской комиссии Сергей КИВАЛОВ.