В Верховной Раде - дымовая атака

В сессионном зале Верховной Рады Украины во время принесения присяги новоизбранными народными депутатами с мест, где находятся депутаты от фракции БЮТ, внезапно пошел дым.

Как передает корреспондент УНИАН, пока не понятно, откуда он взялся, поскольку не было видно, чтобы кто-то бросил дымовую шашку. Есть подозрение, что могла задымиться система «Рада».

Дым быстро распространился по всему сессионному залу и добрался до ложи прессы. Сейчас видимость в сессионном зале очень плохая.

Депутаты от фракции Партии регионов в это время пытаются сорвать государственные флаги, которые лежат на местах фракций оппозиции. Оппозиционеры пытаются помешать этому.

В сессионном зале происходит очередная потасовка.

Депутаты от фракций оппозиции снова бросали в председателя ВР Владимира ЛИТВИНА яйца и кричали представителям коалиции “Позор!”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, ВР планирует рассмотреть проект Закона «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» (регистр. № 0165).

Оппозиция обещала помешать ратификации.

Накануне два комитета ВР – Комитет ВР по вопросам европейской интеграции и Комитет ВР по иностранным делам, который является главным по этому вопросу, - рекомендовали ВР отклонить как противоречащий Конституции Украины и законам Украины проект Закона «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».