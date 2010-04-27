В Верховной Раде - дымовая атака
Столкновения продолжаются
В сессионном зале Верховной Рады Украины во время принесения присяги новоизбранными народными депутатами с мест, где находятся депутаты от фракции БЮТ, внезапно пошел дым.
Как передает корреспондент УНИАН, пока не понятно, откуда он взялся, поскольку не было видно, чтобы кто-то бросил дымовую шашку. Есть подозрение, что могла задымиться система «Рада».
Дым быстро распространился по всему сессионному залу и добрался до ложи прессы. Сейчас видимость в сессионном зале очень плохая.
Депутаты от фракции Партии регионов в это время пытаются сорвать государственные флаги, которые лежат на местах фракций оппозиции. Оппозиционеры пытаются помешать этому.
В сессионном зале происходит очередная потасовка.
Депутаты от фракций оппозиции снова бросали в председателя ВР Владимира ЛИТВИНА яйца и кричали представителям коалиции “Позор!”.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, ВР планирует рассмотреть проект Закона «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» (регистр. № 0165).
Оппозиция обещала помешать ратификации.
Накануне два комитета ВР – Комитет ВР по вопросам европейской интеграции и Комитет ВР по иностранным делам, который является главным по этому вопросу, - рекомендовали ВР отклонить как противоречащий Конституции Украины и законам Украины проект Закона «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».