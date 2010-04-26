Депутаты НУ-НС сделают все, чтобы ликвидировать «харьковские соглашения»
19:20, 26 апреля 2010Политика
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Решение фракции
Фракция «Наша Украина - Народная самооборона» сегодня на своем заседании единогласно осудила «харьковские соглашения» о продлении пребывания в Украине Черноморского флота России после 2017 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции НУ-НС.
«Мы считаем эти соглашения предательскими по отношению к Украине, ее национальным интересам. Наша фракция сделает все для того, чтобы не допустить их ратификации Верховной Радой”, - говорится в решении фракции.
Фракция НУ-НС также призвала всех неравнодушных граждан, все политические силы выступить совместно “против угрозы посягательств на суверенитет Украины, против дерзкого нарушения Конституции, которые демонстрирует новая власть».
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