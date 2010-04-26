В Верховну Раду зашли 12 новых нардепов (список)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 12 народных депутатов Украины вместо назначенных в исполнительные органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК сегодня на заседании зарегистрировал 11 народных депутатов от Партии регионов и одного - от Блока Юлии Тимошенко.

От Партии регионов зарегистрированы: Василий ДЕМЧИШЕН, 1956 г.р., народный депутат V созыва, проживает в Киеве, включен в список ПР под № 205, Орест МУЦ, 1969 г.р., народный депутат V созыва, проживает в Киеве (№206), Николай РОМАНЮК, 1952 г.р., народный депутат V созыва, проживает в Черновцах (№207).

Также народными депутатами от ПР ЦИК зарегистрировал Петра ЦЮРКО, 1966 г.р., народного депутата V созыва, проживающего в Умани Черкасской области, (№208); Сергея ГУСАРОВА, 1953 г.р., народного депутата V созыва, проживающего в Харькове, (№209); Сергея ВАСЮТИНА, 1961 г.р., члена правления ОАО "Укртранслизинг", проживающего в Донецке, (№210); Александра ЕГОРОВА, 1965 г.р, председателя наблюдательного совета ООО "Актив-Банк", проживающего в Киеве (№211); Вадима СТОЛАРА 1982 г.р., директора ООО "Торговый дом "Возрождение", проживающего в Вышгороде Киевской области (№212); Юлию КОВАЛЕВСКУЮ, 1977 г.р., народного депутата V созыва, проживающую в Донецке (№214); Александра КАСЯНЮКА, 1967 г.р., народного депутата V созыва, проживающего в Донецке (№215); Владимира ЗУБАНОВА, 1957 г.р., народного депутата V созыва, проживающего в Киеве (№216).

От БЮТ народным депутатом зарегистрирован Александр ФОМИН, 1963 г.р, заместитель руководителя агитационного-пропагандистского блока исполнительного секретариата политсовета партии "Батькивщина", проживает в Киеве (№177).

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил зарегистрированным народным депутатам временные удостоверения.