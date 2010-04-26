Тимошенко: в худшем случае, мы можем потерять Крым

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России на украинской территории отбрасывает Украину назад в Советский Союз.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер оппозиции заявила в интервью газете Financial Times.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, новая власть Украины поставила под угрозу слабую демократию и независимость страны, заключив знаковое соглашение с Россией по Черноморскому флоту.

Лидер оппозиции обвинила Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в сдаче суверенитета страны своим согласием на продление использования российским Военно-морским флотом украинского порта еще на почти сорок лет. Ю.ТИМОШЕНКО назвала это "ужасной уступкой" и очередным "неконституционным" шагом своего оппонента.

"Это отбрасывает Украину назад на двадцать лет в Советский Союз. Независимость под угрозой. Я не хочу, чтобы наша страна попала под авторитаризм и контролируемую демократию. На кону – безопасность Европы и всего региона", - цитирует Financial Times слова Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, таким образом Украина может быть втянута в некоторые конфликтные ситуации. "Мы можем автоматически быть втянутыми в одну из сторон конфликта. В худшем случае, мы можем потерять Крым", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что объединенный оппозиционный фронт попробует заблокировать соглашение, подписанное В.ЯНУКОВИЧЕМ.

В то же время лидер оппозиции признает, что пространство для маневра у оппозиционных сил незначительное, поскольку Президент консолидировал в своих руках полный контроль исполнительной, законодательной и судебной власти. Поэтому, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, для западных союзников Украины, в частности США и Европейского Союза, "крайне важно перестать закрывать глаза на то, как ЯНУКОВИЧ топчется по Конституции Украины и свободе слова".

Ю.ТИМОШЕНКО призвала европейские страны "не изменять своим высшим принципам демократии и свободы слова ради так называемой стабильности. Такие ложные надежды не принесут стабильность".

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.