Луценко зовет на восстание против олигархов

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО призвал в ближайший вторник прийти к Верховной Раде и выразить протест против ратификации коалицией “сокрушительного для Украины соглашения МЕДВЕДЕВА-ЯНУКОВИЧА”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил на сегодняшнем митинге под стенами парламента в знак протеста против подписания Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ с Россией соглашения о поставках газа в обмен на продление базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.

«Результатом пакта МЕДВЕДЕВА-ЯНУКОВИЧА в день рождения Гитлера, в столице советской Украины Харькове стала победа олигархов, которые в очередной раз нагнули всех нас, украв кусок нашей земли ради своего личного, неукраинского интереса...И именно поэтому я зову на восстание против этих олигархов, которые сегодня украли наше государство», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он призвал не слушать и «так званых оппозиционеров», которые призывают не идти на митинги, а дать власти проработать хотя бы 100 дней, чтобы потом оценивать ее результат.

«Поэтому моя просьба, поклон, а кто считает меня до сих пор полевым командиром, то и приказ: всем как один во вторник под Верховную Раду! Никаких институтов, потому что там учат лжи на чужом языке, никакой работы, потому что там платят копейки, украденные у вас, никаких семейных дел! Все здесь, как один, остановить Верховную «зРаду»!», - заявил полевой командир Майдана.