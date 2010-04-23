Азаров: Россия не согласилась фиксировать объем прокачки газа

Россия в ходе переговоров по газовым вопросам не согласилась фиксировать годовой объем прокачки газа через украинскую газотранспортную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в эфире телеканала "Интер".

Он подчеркнул, что в ходе переговоров украинская сторона поднимала этот вопрос, мотивируя необходимость конкретизации гарантированных объемов поставок тем, что есть вероятность снижения объемов после достройки новых газопроводов - "Южного" и "Северного" потоков. Однако, отметил премьер-министр, Россия однозначно сказала - "нет".

Причиной такого ответа, по мнению Н.АЗАРОВА, стало то, что за последние годы сильно упало доверие к Украине и в России, и в Европе. "Такие проекты, как "Северный" и "Южный" потоки, за 2-3 месяца переговоров не закрываются. Это переговоры, затрагивающие интересы Европы, России. За минувшие 5 лет Украина была представлена как нестабильное государство, которое не имеет возможности предоставить стабильную прокачку газа. В нас перестали верить и Россия, и Европейский Союз", - заявил Н.АЗАРОВ.