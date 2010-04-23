Подписанием договора с Медведевым Янукович дал оппозиции уникальный шанс?

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что подписание газовых контрактов в совокупности с пролонгацией договора о пребывании Черноморского флота России в Крыму предоставит оппозиции уникальный шанс перехватить инициативу в общественной коммуникации.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.БАЛЫ.

«Ситуация с увязыванием цены на газ и пролонгации пребывания ЧФ РФ в Крыму действительно очень непростая. Решение, принятое Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, как минимум, неоднозначное. Как бы там ни было, но в результате всего этого оппозиция получила уникальный шанс перехватить инициативу, наращивая свой авторитет и предлагая достаточно понятные и востребованные обществом тезисы», - отметил В.БАЛА.

По словам эксперта, несмотря на политическую усталость населения в целом, вопрос базирования иностранных войск на территории Украины выглядит достаточно важным для того, чтобы предварительно провести соответствующую PR-кампанию. «Сейчас, не просчитав детально риски, власть сама укрепила оппозицию, предоставив ей эффективный инструмент воздействия на массы», - считает политолог.

По мнению В.БАЛЫ, любая власть в первые девять месяцев имеет самый высокий авторитет, позволяющий ей реализовывать непопулярные решения. «Безусловно, логика в принятии таких решений в первые 100 дней пребывания у власти ЯНУКОВИЧА существует. Однако можно предположить, что рейтинг ЯНУКОВИЧА и его политической силы через 100 дней уменьшится – такова специфика политических процессов. И в этом случае, понятно, почему его команда выбрала именно это время для принятия таких непопулярных решений», - считает директор АМС.