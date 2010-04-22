Тимошенко: в Украине наступило самое тяжелое время

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сейчас в Украине наступило самое тяжелое время испытаний для демократии и стратегического курса на евроинтеграцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала сегодня во время встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ в Киеве.

"Сегодня нас по-настоящему волнует, чтобы то время, когда мы находимся в оппозиции, не было потерянным для европейской интеграции Украины", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции подчеркнула, что для ее политической силы евроинтеграция остается ключевой системой ценностей. "Наш переход в оппозицию лишь укрепил это убеждение", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что нынешняя власть в лице Виктора ЯНУКОВИЧА, несмотря на свою громкую проевропейскую риторику, не подтверждает ее своими действиями.

В свою очередь Ш.ФЮЛЕ подчеркнул, что процесс европейской интеграции является очень сложным.

"Это процесс, в котором принимают участие не только Президент и не только одна политическая сила. Это процесс, который должен включать и других партнеров. Я призывал правительство, в частности премьер-министра, к тому, чтобы они вовлекали и других партнеров в реализацию программы по евроинтеграции", - сказал он.

В то же время Ш.ФЮЛЕ заверил Ю.ТИМОШЕНКО, что стабильность в Украине любой ценой не является доктриной Евросоюза. "Уважение к верховенству права, правам человека, демократическим принципам всегда были и остаются ключевыми в отношениях Украина - ЕС", - добавил еврокомиссар.

Комментируя решение Президента В.ЯНУКОВИЧА о продолжении срока пребывания Черноморского флота РФ на украинской территории, Ш.ФЮЛЕ подчеркнул, что "хотя такие вещи и являются суверенным правом Украины, они должны происходить прозрачно и не противоречить Конституции".