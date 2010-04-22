"Наша Украина" призывает к сопротивлению

Партия “Наша Украина” призывает общественность к активному сопротивлению решению Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о продлении пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По сообщению, президиум политсовета «Нашей Украины» на сегодняшнем заседании принял воззвание к украинскому народу по поводу соглашения по ЧФ, в котором заявил, что партия будет всеми средствами в Верховной Раде и вне парламента противодействовать ратификации этого соглашения. Вместе с тем «Наша Украина» призвала к широкому сопротивлению весь украинский народ, всех патриотов Украины.

«Наша Украина» будет всеми средствами в Верховной Раде и вне парламента противодействовать ратификации преступного соглашения и призывает к широкому сопротивлению весь украинский народ, всех патриотов Украины”, - говорится в обращении.

“Наша Украина” призвала местные советы всех уровней дать надлежащую оценку действиям власти. “Призываем всех граждан Украины поддержать акции в защиту независимости. Вместе встанем на защиту национального достоинства и свободы. Как европейская демократическая нация мы должны продемонстрировать, что не кучка политиканов, а народ решает судьбу собственной страны. Мы защитим свободу и независимость Украины!”, – говорится в обращении “Нашей Украины”.