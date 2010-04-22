Украинские политические эксперты считают, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ “сдал” национальные интересы, чтобы удовлетворить интересы нескольких олигархов.

Об этом они заявили сайту “Політична думка”, комментируя подписанное 21 апреля в Харькове президентами Украины и РФ В.ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ соглашение о продлении срока пребывания Черноморского Флота России на территории Украины на 25 лет. Эксперты отвечали на вопрос: “Не противоречит ли подписанное в Харькове соглашение Конституции Украины и нужен ли Украине газ такой ценой?”.

Как отметил эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей ЗГУРЕЦ, “это соглашение противоречит Переходным положениям Конституции Украины, где четко отмечается что пребывание иностранных войск является лишь временным, и этот предел был определен до 2017 года. Это значит, что подписание такого соглашения является неконституционным, поскольку противоречит базовому закону страны, и может быть отменено, как недействительное”.

Политический эксперт Игорь ЖДАНОВ отмечает, что принятию этого соглашения предшествовала абсолютная закрытость переговоров с российской стороной, поэтому и имеем такой результат. “Я не думаю, что такие вопросы имеет право решать В.ЯНУКОВИЧ, - говорит эксперт. - В свое время Украина разрешила базирование ЧФ на своей территории, и это явление имело временный характер и не противоречило Конституции. Для того, чтобы продолжать базирование иностранных войск, нужно вносить изменения в Конституцию. Вопрос пребывания ЧФ должен был бы обсуждаться в 2015 году, после избрания Президента, на чей срок и пришлось бы решение этого вопроса. Этого не должен был делать В.ЯНУКОВИЧ”.

Относительно цены на газ И.ЖДАНОВ выразил убеждение, что всегда нужно платить рыночную цену. “Это плата за независимость. Будем платить рыночную цену - не будем иметь проблем с Россией. Хочу также заметить, что население получает газ не российский, а собственного производства. Более дешевый газ, о котором договаривается В.ЯНУКОВИЧ, нужен прежде всего владельцам украинских заводов”, - отметил эксперт.

Политический эксперт Александр ПАЛИЙ считает, что “это соглашение подрывает государственный суверенитет страны, поскольку действующим украинским законодательством любое базирование иностранных баз запрещается. Поэтому это соглашение является преступным, поскольку подрыв государственного суверенитета является, в том числе, и уголовным преступлением”. По словам эксперта, “регионалы”, без сомнения, будут говорить о скидке на газ и о большом благе для страны. В то же время, сейчас те государства, которые используют сжиженный газ, получают его за 140-170 дол. Кроме того, сейчас идут разговоры о существовании альтернативных ресурсов, в частности о залежах сланцевого газа на Западной Украине. Но вместо того, чтобы искать альтернативные источники поставок газа, команда В.ЯНУКОВИЧА “сдает” куски украинской территории. Такие вопросы должны решаться только на референдуме, а не единолично В.ЯНУКОВИЧЕМ. Остается надеяться, что парламент такие решения отменит”.

Профессор Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ отмечает, что “в Конституции речь идет о временности базирования иностранных баз на территории Украины, поэтому подписанное вчера в Харькове соглашение о продлении этого срока является незаконным. Кроме того, это противоречит заявлениям В.ЯНУКОВИЧА о внеблоковости Украины, поскольку пребывание войск другого государства нивелирует этот принцип. Как мне кажется, это циничный торг. Причем, не ради всей страны, как регионалы об этом будут рассказывать, а для владельцев заводов, которые входят в команду В.ЯНУКОВИЧА и Партию регионов. То есть, выгоду от более дешевого газа получат несколько олигархов, а рассчитывается за это В.ЯНУКОВИЧ «сдачей» национальных интересов”.

“Как с такой политикой бороться? Первое, что должна была бы сделать оппозиция, - обратиться в Конституционный Суд. Однако, с другой стороны, мы видим, как себя ведет КС. Поэтому оппозиция должна провести хорошую разъяснительную работу среди граждан, и выиграть выборы в 2012 году. Если власть не остановит свою такую антиукраинскую политику, то я не исключаю и протестов граждан”, - сказал А.ГАРАНЬ.

Политический эксперт Владимир ЦЫБУЛЬКО говорит, что его “абсолютно не удивил этот поступок В.ЯНУКОВИЧА. Мы, в конечном итоге, все знали, чего стоит ожидать от этой команды”. По словам эксперта, “если бы Виктор ЮЩЕНКО не помог В.ЯНУКОВИЧУ стать Президентом, то мы бы этого всего не имели и не рисковали бы страной. Фактически, В.ЮЩЕНКО отдавал свой голос и за В.ЯНУКОВИЧА, и за Дмитрия ТАБАЧНИКА, и за нынешние соглашения. Я не стал бы обвинять самого В.ЯНУКОВИЧА, потому что его за руку (к власти) привел В.ЮЩЕНКО. А следовательно, он так же должен отвечать за это”.

В.ЦЫБУЛЬКО отметил, что подписанные соглашения должны быть ратифицированы парламентом, поэтому дальнейшая их судьба уже в руках депутатов. Эксперт считает, что в результате таких действий В.ЯНУКОВИЧА оппозиция должна созвать внеочередную сессию и дать этому оценку.

По мнению политического эксперта Владимира ФЕСЕНКО, “что касается конституционности этого соглашения, то ситуация неоднозначна. Но я бы хотел обратить внимание на другую проблему. Да, Украина немного выигрывает экономически, получив более дешевый газ, но ненадолго. Россия вместо этого выигрывает и политически, и экономически и на много-много лет. Меня также тревожит закрытость переговоров. Мы на знаем полного пакета компромиссов. Мы не знаем, кто готовил это соглашение. Готовилось ли оно украинской стороной? Или это делала Россия, а В.ЯНУКОВИЧ лишь подписал его? Все это держится в секрете. А, соответственно, это вызывает разные подозрения”.