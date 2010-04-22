Тимошенко: консолидация оппозиции началась

Фракции оппозиции собирают подписи народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады в субботу относительно вчерашних соглашений, подписанных между президентами Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что вчерашние события, состоявшиеся в Харькове, по сути начали настоящий процесс объединения оппозиционных сил, поскольку как оппозиция, так и общество должны отреагировать на те соглашения, подписанные президентами двух стран, которые нанесли серьезный вред интересам государства.

«Со вчерашнего дня по сути начался процесс дезинтеграции украинской территории и Украинского государства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отметила лидер БЮТ, чтобы противостоять этому, нужно иметь абсолютное единство оппозиционных сил и общества. Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сегодня утром руководители оппозиционных партий, фракций и групп подписали обращение к украинскому народу по поводу тех соглашений, которые были подписаны вчера в Харькове. «Из всего этого можно сделать первый и главный вывод - консолидация оппозиции началась», - сказала она.

Сбор подписей начался в 11 часов. Свои подписи под документом о созыве внеочередного заседания ВР уже поставили большинство депутатов от фракций БЮТ и НУ-НС. Каждый депутат лично приходил, чтобы расписаться.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 апреля, лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ будет требовать созыва внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 24 апреля, в связи с подписанием соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине.