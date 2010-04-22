Тимошенко собирает фракцию
10:14, 22 апреля 2010Политика
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БЮТ требует внеочередного заседания ВР
Сегодня, 22 апреля, в 11.00 состоится заседание фракции «Блок Юлии Тимошенко».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
Заседание состоится по адресу: ул. Грушевского, 5, конференц-зала, вход через 9-й подъезд.
Вход по карточкам аккредитации.
Как сообщал УНИАН, вчера, 21 апреля, лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ будет требовать созыва внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 24 апреля, в связи с подписанием соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине.
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