Тимошенко собирает фракцию

Сегодня, 22 апреля, в 11.00 состоится заседание фракции «Блок Юлии Тимошенко».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Заседание состоится по адресу: ул. Грушевского, 5, конференц-зала, вход через 9-й подъезд.

Вход по карточкам аккредитации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 апреля, лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ будет требовать созыва внеочередного заседания Верховной Рады в субботу, 24 апреля, в связи с подписанием соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине.