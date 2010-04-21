Тимошенко: Янукович грубо нарушил Конституцию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ грубо нарушил Конституцию, подписав соглашение с Российской Федерацией о продлении срока пребывания в Украине Черноморского флота РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

«ЯНУКОВИЧ грубо нарушил статью 17 Конституции Украины, согласно которой не допускается пребывание иностранных военных баз на территории Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции считает сегодняшнее подписание соглашения чрезвычайным событием для Украины, поскольку «фактически, пребывание Черноморского флота на украинской территории продлено на 30 лет – на 25 лет по соглашению, и еще на 5 лет – при согласии сторон».

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что таким образом В.ЯНУКОВИЧ, который нечестно занял пост Президента, продолжает торговать национальными интересами Украины.