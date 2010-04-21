Москаль о кортежах власти: возможно повторение человеческих жертв

Народный депутат, министр внутренних дел оппозиционного Кабмина Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что милиция сегодня обслуживает правящую партию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», Г.МОСКАЛЬ объяснил причины аварийной ситуации, в которую попал кортеж Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Прежде всего, объясню, что произошла авария со «скорой», которая принадлежит Государственному управлению делами. Отсюда вопрос: зачем Президенту передвигаться со «скорой»? Или в Украину вернулись времена политбюро образца 80-х, когда за Леонидом Ильичом постоянно ездила такая же реанимационная машина, как сейчас за ЯНУКОВИЧЕМ?», - спросил депутат.

«Во-вторых, этот несчастный случай можно было предотвратить. Потому что причиной аварии послужило то, что ходовые качества «скорой» не отвечали возможностям других машин кортежа. Все внимание водителя было направлено на то, чтобы не выпасть из кортежа, что привело к аварийной ситуации на огромной скорости и к человеческим жертвам», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он отметил, что «уже не раз и не два группы депутатов, в том числе из «Народной самообороны» и из “Нашей Украины”, делали запросы в МВД по поводу этих барских кортежей, которые останавливают пол-Києва и приводят к «пробкам» на дорогах, создают аварийные ситуации. Население жалуется на кортежи АЗАРОВА, ЯНУКОВИЧА, а в МВД не обращают внимания. Если снова не обратить внимание, то возможно повторение человеческих жертв».

Что касается непризнания в ГАИ информации о причастности кортежа Президента к автокатастрофе, Г.МОСКАЛЬ отметил, что его это не удивляет, потому что «милиция сегодня перестала быть органом, который служит народу Украины. Милиция сегодня обслуживает правящую партию. Как когда-то говорили при СССР о комитете Госбезопасности, что он «вооруженный отряд партии», так и сегодня МВД является вооруженным отрядом Партии регионов».