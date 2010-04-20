Тягнибок об уране, науке, дяде Сэме и России

“Диверсией против национальной безопасности Украины” является решение Совета национальной безопасности и обороны о передаче Соединенным Штатам Америки последних запасов высокообогащенного урана из Украины, которое было принято накануне визита Виктора ЯНУКОВИЧА в Вашингтон, и подтверждение этого решения в совместном заявлении президентов Украины и США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», об этом идет речь в заявлении, которое сегодня зачитал председатель ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК на сессии Львовского областного совета.

В заявлении отмечается, что «это решение свидетельствует о том, что каждый криминально-олигархический клан, который находится при власти в Украине, действует на ослабление нашего государства и снижение его обороноспособности”.

“Власть легко уничтожает даже возможность возобновления ядерного статуса Украины, хотя последний мог бы стать залогом безопасности Украины”, – отметил О.ТЯГНИБОК.

Он подчеркнул, что, “передавая последние запасы высокообогащенного урана, власть уничтожает даже теоретические возможности возобновления ядерного цикла”.

По словам О.ТЯГНИБОКА, еще одним следствием передачи урана США “станет потеря украинскими высшими учебными и исследовательскими заведениями необходимого для их функционирования сырья”, и Украина не сможет готовить специалистов по ядерной физике, а ученые не смогут заниматься исследовательской деятельностью, что ”поставит крест на украинской науке в этом направлении”.

О.ТЯГНИБОК отметил, что подписание нового соглашения между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических вооружений не предусматривает гарантий безопасности для Украины. “Учитывая угрозы, которые стоят перед Украиной, решение СНБО о передаче всех запасов высокообогащенного урана США – это диверсия против безопасности государства, капитуляция перед дядей Сэмом без всяких гарантий на случай агрессии России”, - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться от всех запасов высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.