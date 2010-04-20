Азарову предлагают ввести «гибкие» налоги на роскошь

Представители депутатского объединения в парламенте «За Харьковщину!» обратились к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с предложением ввести систему налогов на роскошь, которая будет ориентирована на наполнение местных бюджетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины, уполномоченного ДО «За Харьковщину!» Александра ФЕЛЬДМАНА.

Депутаты предлагают на государственном уровне облагать налогами часть предметов роскоши (украшения, летательные аппараты, суда) и распределять поступления от них между центральным и местными бюджетами в пропорции 50:50. А поступления от другой части предметов роскоши (недвижимость и дорогие автомобили) - полностью оставлять на местном уровне.

При этом, говорится в сообщении, местные органы власти должны иметь право регулировать ставку налога на роскошь по каждой группе товаров, отталкиваясь от законодательно установленного минимума. Это создаст возможность для конкуренции регионов на основе гибкой фискальной политики. Средства от налогов на роскошь должны поступать на специальные счета и расходоваться целевым образом, считают депутаты.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, в рамках введения налога на роскошь, с целью поддержки национального производителя ювелирной продукции, следует ввести повышенные ставки налогов на импортные ювелирные украшения и приравненные к ним предметы (дорогие марки телефонов, часы).

А.ФЕЛЬДМАН считает, что для успешного введения налогов на роскошь в Украине необходимо решить несколько принципиальных задач. Первое – провести эффективную дифференциацию шкалы налогообложения недвижимости и автотранспорта (должна облагаться стоимость, а не ее площадь и объем). Второе - не допустить занижения стоимости активов. Третье - не облагать налогом банковские вклады граждан в украинских банках (чтобы не спровоцировать оттока средств и повышения процентных ставок). Четвертое – «выстоять» перед натиском лоббистов, которые рано или поздно будут добиваться смягчения налогового режима для собственного бизнеса.

«Но главное, чтобы средства от налогов на роскошь шли не на компенсации льгот для крупного бизнеса, а на стимулирование развития регионов и решение социальных проблем», - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.