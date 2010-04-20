Азаров назначил представителя Кабмина в ВР

Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде Ивана ТКАЛЕНКО.

Соответствующее распоряжение правительства от 19 апреля 2010 г. № 896-р размещено на сайте Кабмина.

До этого, своим постановлением от 19 апреля 2010 г. № 316 правительство ввело в пределах предельной численности работников Секретариата Кабинета министров Украины должность Представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины. Кроме того, постановлением предусмотрено, что представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров Украины по представлению премьер-министра Украины. Должность Представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины по условиям оплаты труда, материально-бытового и другого обеспечения приравнивается к должности заместителя министра Кабинета министров Украины и относится к первой категории должностей государственных служащих.