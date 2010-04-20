В пятницу регионалы будут переизбирать руководство

В пятницу, 23 апреля, состоится второй этап XII съезда Партии регионов, в повестке дня которого запланировано рассмотрение вопроса о переизбрании руководства партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, на съезде предполагается выступление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Съезд будет проходить в здании Украинского дома (Киев, Европейская площадь). Начало работы съезда – 16.00.

Поскольку зал в Украинском доме недостаточно вместителен, возможность работы сотрудников СМИ в привычном режиме будет затруднена. Для удобства журналистов в помещении Украинского дома будет оборудован пресс-центр, из которого они смогут следить за ходом мероприятия.