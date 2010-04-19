В Крыму призывают восстановить монумент Екатерины II

Пророссийские организации Крыма приняли обращение к депутатам Верховной Рады АРК и Симферопольского городского совета, в котором призывают восстановить в Симферополе на историческом месте взорванный большевиками монумент Екатерины II.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Русской общины Крыма, соответствующее обращение принято сегодня в Симферополе в ходе митинга по поводу 227-й годовщины присоединения Крыма к России.

В резолюции митинга участники мероприятия выразили "уверенность в том, что историческое и политическое наследие императрицы Всероссийской Екатерины II (Великой) не будет предано забвению, а будет вечно озарять народы великой, исторической России, вдохновлять их на возрождение русского национально-политического единства".

"Мы обращаемся к депутатам Верховной Рады Автономной Республики Крым, Симферопольского городского совета с призывом принять все необходимые меры для восстановления памятника императрице Всероссийской Екатерине Великой в городе Симферополе, по указу которой был основан город", - сказано в резолюции.

Резолюцию поддержали представители Всекрымского общественно-политического движения "Русское единство", Объединения казаков Крыма, КРО партии "Русский блок", КРО Славянской партии.