В БЮТ говорят, что регионалы принесли в ВР «кота в мешке»

Народный депутат Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) заявляет о нарушении законодательных и регламентных норм при внесении правительством на рассмотрение Верховной Рады Программы социально-экономического развития Украины на 2010 год.

Об этом сообщается на официальном сайте Юлии ТИМОШЕНКО со ссылкой на О.ЛЯШКО.

"Программу социально-экономического развития перед тем, как быть вынесенной в зал, должны были рассмотреть комитеты, в том числе бюджетный, который я представляю, другие комитеты. Этого не было: в среду рассмотрели на правительстве, в четверг кота в мешке внесли в зал Верховной Рады и, не читая, проголосовали. А даже то, что мы успели прочитать, конечно, вызывает пессимизм, потому что действительно - там очень много пустых вещей", - сказал О.ЛЯШКО накануне в эфире “5 канала”.

Народный депутат считает странным тот факт, что программа предусматривает поручение министерствам и ведомствам подготовить необходимые законопроекты для ее выполнения только в последнем квартале 2010 года. "О каком развитии Украины может быть речь на 2010 год, если они собираются во исполнение этой программы делать законодательные акты в последнем квартале 2010 года? Это один из примеров свидетельствующих, что программа в действительности пуста и ничего от нее гражданам Украины ожидать не стоит", - объяснил он.

О.ЛЯШКО добавил, что парламентская оппозиция внесла свои предложения в Программу социально-экономического развития. "Если бы мы не возражали, они сразу бы приняли программу в целом. Но мы подали свои предложения, и я надеюсь, что нынешняя власть учтет эти предложения и, возможно, тогда эта программа обретет смысл, потому что она в действительности должна быть указателем", - подчеркнул депутат.

"Я хотел бы обратить внимание, что когда правительство Ю.ТИМОШЕНКО подало в Верховную Раду Программу социально-экономического развития, оппозиция, тогдашнее оппозиционное правительство под председательством Виктора ЯНУКОВИЧА подало свои предложения, и более 90 предложений оппозиции были учтены правительством в той программе. Я надеюсь, что нынешняя власть подаст такой же пример и будет учитывать предложения оппозиции", - подчеркнул О.ЛЯШКО.