Семиноженко уверяет, что конкурс Хоткевича не отменяли, а перенесли

Пятый Международный конкурс исполнителей на украинских народных инструментах имени Гната Хоткевича в Харькове не отменяли, а перенесли из-за организационной неподготовленности.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Конкурс Хоткевича никто не отменял», – заверил В.СЕМИНОЖЕНКО.

Вице-премьер-министр сказал, что в этом году конкурсом имени Г.Хоткевича «никто не занимался, как нужно было», но сейчас ведутся работы и он обязательно состоится, возможно, даже в этом году.

«Мы выделим бюджетные средства. В этом году никто им не занимался, как нужно было. И сейчас мы пытаемся еще успеть. Если успеем до октября, то можно будет провести и организовать», – сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

В случае, если конкурс исполнителей на украинских народных инструментах не удастся организовать в нынешнем году, то, заверил В.СЕМИНОЖЕНКО, он «состоится в будущем году» и «бесспорно в Харькове».

Как сообщал УНИАН, Министерство культуры Украины за два дня до начала отказалось от проведения V Международного конкурса исполнителей на украинских народных инструментах имени Гната Хоткевича в Харькове «в связи с отсутствием финансирования». В конкурсе, который должен был состояться 18-27 апреля, должны были участвовать 120 музыкантов из Канады, Беларуси, Молдовы, России, а также члены жюри и гости из Германии, Франции и Польши.

Справка УНИАН. Международный конкурс исполнителей на украинских народных инструментах им. Гната Хоткевича был учрежден в 1997 г. Он посвящен памяти выдающегося деятеля украинской культуры, композитора, исполнителя-бандуриста, педагога, писателя, драматурга, актера, режиссера, фольклориста и общественного деятеля Гната Хоткевича. Конкурс проводится раз в три года в Харькове, где выдающийся мастер в 1877 г. родился, а в 1938 году был расстрелян. Одним из инициаторов учреждения конкурса в Харькове была дочь Гната Хоткевича Галина Хоткевич (Франция).