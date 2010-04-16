Торжества „Инновации объединяют мир”

Во вторник, 20 апреля 2010 года, в Доме учителя под названием „Инновации объединяют мир” состоятся торжества по случаю празднования 10-й годовщины Международного дня интеллектуальной собственности и 40-й годовщины со дня вступления в действие Конвенции об основании Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Как сообщает Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, в этот юбилейный день Украина поздравит, объединит, отметит действительно бесценное сокровище нашего государства – творческую и интеллектуальную элиту. Во время празднования состоится торжественное чествование победителей Всеукраинского конкурса „Изобретение – 2009” и награждение грамотами Государственного департамента интеллектуальной собственности и значками «Творец» и «Автор» лучших изобретателей, рационализаторов, авторов, работников культуры и искусства.