Торжества „Инновации объединяют мир”
Во вторник, 20 апреля 2010 года, в Доме учителя под названием „Инновации объединяют мир” состоятся торжества по случаю празднования 10-й годовщины Международного дня интеллектуальной собственности и 40-й годовщины со дня вступления в действие Конвенции об основании Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Как сообщает Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины, в этот юбилейный день Украина поздравит, объединит, отметит действительно бесценное сокровище нашего государства – творческую и интеллектуальную элиту. Во время празднования состоится торжественное чествование победителей Всеукраинского конкурса „Изобретение – 2009” и награждение грамотами Государственного департамента интеллектуальной собственности и значками «Творец» и «Автор» лучших изобретателей, рационализаторов, авторов, работников культуры и искусства.
Начало мероприятия - 12:00. Место проведения: г. Киев, ул. Владимирская, 57, Киевский городской Дом учителя. Аккредитация для журналистов обязательна, проводится по тел.: 494-06-81, 050-700-11-99.
Место проведения: г. Киев, ул. Владимирская, 57, Киевский городской Дом учителя.
Аккредитация для журналистов обязательна, проводится по тел.: 494-06-81, 050-700-11-99.