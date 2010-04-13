Эксперт думает, что Табачник ставит эксперимент на российской власти

Представители новой власти во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ уже сделали достаточно много резонансных заявлений и реальных шагов в гуманитарной сфере, направленных на то, чтобы максимально ослабить Украину.

Такое мнение выразили ведущие украинские эксперты в опросе, проведенному PR-группой «Polittech».

По мнению экспертов, “особенно на этой ниве отличается министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК. В частности, абитуриентам разрешено сдавать тесты на языке обучения в школах, повышение веса аттестата, что значительно снижает вес независимого тестирования и пр. В последние дни одиозный чиновник взялся за историю. Так, ТАБАЧНИК ратует за возвращение в учебники термина «Великая Отечественная война». А в преподавании истории он хочет отказаться от принципа этноцентризма (этнического подхода), а перейти на т.н. принципы антропоцентризма (в центре человек, а не государство)”.

Так, историк и политолог Александр ПАЛИЙ считает, что такими изменениями в гуманитарной политике Украины Д.ТАБАЧНИК пытается нанести максимальной вред украинскому национальному становлению. “Очевидно, это предопределено его личными фобиями и сотрудничеством с центрами за пределами Украины. В здоровой сильной Украине он не видит для себя места”, - допустил эксперт и предложил: “Пусть Д.ТАБАЧНИК преподавание истории на принципе антропоцентризма предложит России, которую он так любит”.

При этом он уверен, что все, что сейчас делается, делается при согласии Виктора ЯНУКОВИЧА. “Ведь он прекрасно понимал, какие будут последствия после назначения тех или иных лиц на властные должности. Теперь все эти действия власти направлены на то, чтобы максимально ослабить Украину, распылить наш народ на отдельные индивидуумы (восточников, западников и т. п.). По частям легче справиться с народом”, - отметил А.ПАЛИЙ.

В свою очередь политический эксперт и поэт Владимир ЦИБУЛЬКО убежден, что “маневры ТАБАЧНИКА и компании, в первую очередь, связаны с попыткой разыграть кумовскую модель отношений с Россией”. То есть, считает эксперт, “предложить России такой гуманитарный пакет, на фоне которого любые попытки Москвы перевести отношения с Украиной на тупо прагматичный уровень выглядели бы как недружеский, глубоко враждебный жест”. “Это желание сыграть на сантиментах, хотя российская власть уже давно несентиментальная и она других отношений, нежели прагматичные, не предусматривает. Скорее всего это эксперимент. И когда он потерпит крах, то такое же участие ожидает ТАБАЧНИКА и компанию”, - уверен В.ЦИБУЛЬКО.

Он также считает, что нынешняя украинская власть “сейчас пытается не просто продемонстрировать идеологическую лояльность к России, а сделать это расчетом в обмен на газовые скидки”. “Почему, кроме этих идеологизированных заявлений и предложений, вообще прячется от экспертного глаза тема: что предлагал АЗАРОВ в обмен на дешевый газ? Оппозиция прямо говорит, что, власть фактически предлагает сдать независимость Украины”, - отметил эксперт.

По мнению политического аналитика PR-группы «Polittech» Ярослава МАКИТРЫ, “гуманитарная политика команды ЯНУКОВИЧА преследует две основные цели. Во-первых, это попытка понравиться Кремлю, чтобы выторговать для себя определенные бизнес-преференции. Во-вторых, будучи не в состоянии выполнить данные на выборах социальные обещания, власть резонансными шагами в гуманитарной сфере отвлекает внимание своих избирателей от социально-экономических проблем”. “При этом «сталкиваются лбами» диаметрально противоположные радикальные прослойки общества, чтобы в такой «мутной воде ловить рыбку», считает он .

“А относительно намерений ТАБАЧНИКА преподавать историю в школах на принципах антропоцентризма вместо этноцентризма, то, возможно, это всего-навсего попытка растолковать будущим поколениям политические процессы, которые сейчас происходят в Украине”, - допустил он. “В частности, недавнее резонансное решение КСУ принято как раз не исходя из интересов государства или нации, а именно в интересах одного человека – Виктора ЯНУКОВИЧА. Вот вам и человек, который в центре всего, – «чистой воды» антропоцентризм”, - объяснил эксперт.