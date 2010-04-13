Янукович пообещал Обаме отказаться от 90 кг обогащенного урана

Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

О такой инициативе заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ, которая состоялась накануне в Вашингтоне в рамках саммита по ядерной безопасности, сообщает пресс-служба Президента Украины.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться всех запасов высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.

Как уточнил официальный представитель Белого дома Роберт ГИББС, речь идет об около 90 кг обогащенного урана, который хранится в научно-исследовательских центрах Украины.

По оценкам специалистов, такого количества материала достаточно для создания нескольких ядерных боеприпасов.

В связи с этим, Б.ОБАМА высоко оценил это решение Украины как исторический шаг и подтверждение ее лидерства в деле ядерной безопасности и нераспространения.

Президенты договорились, что их страны изучат пути укрепления сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая развитие украинских мощностей в сфере ядерных исследований и усилия по диверсификации поставок топлива для украинской атомной энергетики в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики и другими дополнительными двусторонними договоренностями, которые могут быть согласованы между Украиной и США.

Лидеры двух стран также согласились продолжить совместную работу над обеспечением ядерной безопасности, включая усилия по безопасности площадки ЧАЭС.

“США внесли почти 250 млн. долларов с этой целью и подтверждают свое намерение и в дальнейшем поддерживать Украину и другие стороны в вопросе приведения Чернобыльской АЭС в безопасное состояние”, – подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Президент Украины своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое прошло в закрытом режиме 9 апреля 2010 года. По данным информированных источников агентства, это решение касалось инициативы украинской стороны отказаться от запасов высокообогащенного урана.