Пресс-тур на Киевский ювелирный завод

15 апреля 2010 года в 10.30 Киевский ювелирный завод (ул. Голосеевская, 17) открывает свои двери для проведения пресс-тура, во время которого журналисты получат уникальную возможность непосредственно поучаствовать во всех основных этапах производства украшений из драгоценных металлов, а также задать вопросы ведущим специалистам ювелирного дела.

Журналисты смогут пройти путь драгоценных металлов и увидеть, как из слитков рождаются изделия, ознакомиться с методами контроля качества золота, в частности, с экспресс-методом, позволяющим в течении нескольких минут определить составляющие компоненты ювелирного украшения.

Как отметили в пресс-службе КЮЗ, масштабы распространения поддельного золота в Украине значительны, но назвать точную цифру не берутся даже специалисты. Некоторые эксперты говорят о цифрах, которые колеблются в диапазоне от 5% и до 50%.

Как потребителю обезопасить себя и в итоге не получить подделку за собственные деньги? Можно ли проконтролировать качество покупаемого золота? Какие пробы металлов официально используют в Украине? Наличие какого процента чистого золота означает каждая разновидность пробы? Какими лабораторными методами исследуется золото и на предмет чего проводят исследования? На что следует прежде всего обращать внимание при покупке ювелирных изделий?

Ответы на эти и многие другие вопросы получат участники во время пресс-тура и брифинга с руководством и ведущими специалистами Киевского ювелирного завода.

Аккредитация обязательна! Проводится до 16.00 14 апреля по телефонам: 066 44 99 254, 050 517 00 77, е-mail officepressa@gmail.com