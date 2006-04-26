Черновецкий созвал сессию на 28 апреля

Сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение «О созыве II сессии Киевского городского совета V созыва» 28 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, соответствующее решение принято на основании ч. 3 статьи 42 и части 4, 9 статьи 46 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и учитывая исключительные обстоятельства.

На рассмотрение II сессии Киевсовета V созыва Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился вынести такие вопросы: об образовании секретариата II сессии Киевского городского совета V созыва; об образовании счетной комиссии ІІ сессии Киевсовета V созыва; об избрании заместителя городского председателя - секретаря Киевского городского совета; о подготовке Регламента работы Киевского городского совета V созыва; об образовании постоянных комиссий Киевсовета V созыва и подготовке проектов положений о них; о разработке плана работы Киевского городского совета V созыва;

Секретариату Киевского городского совета мэр поручил проинформировать депутатов Киевсовета V созыва и население о созыве II сессии.