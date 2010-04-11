Янукович отбыл в США

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом для участия в Саммите по вопросам ядерной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, визит проходит по приглашению Президента США Барака ОБАМЫ.

В.ЯНУКОВИЧ примет участие в официальных мероприятиях Саммита, в частности, в пленарных заседаниях и отдельных встречах лидеров государств, во время которых будет обсуждаться тематика уменьшения угрозы ядерного терроризма в контексте безопасности ядерных материалов, роли МАГАТЭ в обеспечении физической ядерной безопасности.

Приоритетом для Президента Украины являются переговоры с руководством Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые будут служить возобновлению активного сотрудничества Украины с этими финансовыми организациями и привлечению международной финансовой помощи для преодоления кризисных явлений в экономике Украины.

Программа визита Главы государства предусматривает также проведение переговоров с лидерами отдельных стран-участниц Саммита.

Во время пребывания в Вашингтоне Президент Украины также проведет встречи с представителями американских деловых кругов, политической элиты США.

Кроме этого, В.ЯНУКОВИЧ почтит память Т.Г.Шевченко, памятник которому установлен в Вашингтоне, и встретится с украинской общиной.