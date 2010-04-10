Яценюк хочет, чтоб Янукович был "образцом" и назначил досрочные выборы ВР

Лидер партии "Фронт перемен" Арсений ЯЦЕНЮК считает, что решение Конституционного Суда, касающееся формирования коалиции, создает условия для проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Такое мнение А.ЯЦЕНЮК высказал накануне в эфире телеканала "Украина".

"Это решение не дало никакой легитимизации действующей коалиции. В Украине нужно изменить избирательную систему, по которой должны голосовать за депутата, а не за партию. Гарант Конституции должен быть гарантом, а не просто табличкой "Президент Украины", и он обязан выполнять Конституцию и быть образцом этого выполнения. У Президента появились полные конституционные права для прекращения полномочий этого парламента. Если сейчас провести новые выборы, будто, это плохо. Но с другой стороны – это пять лет стабильности", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, определяющими в этом станут первые шесть месяцев деятельности коалиционного большинства.

"Это срок ожиданий, он заканчивается. Если эти ожидании не оправданы, рейтинг у Президента и у провластной коалиции падает. Если рейтинг начинает падать, что происходит с "тушками", которые находятся в коалиции? Они начнут убегать из той коалиции. Это улица с двусторонним движением, и поэтому и новый Президент, и новая власть наступит на грабли, и они будут думать, каким образом удержать эту коалицию", - объяснил он.

"ЯНУКОВИЧ в соответствии с данным решением Конституционного Суда фактически получил право, а точнее, обязанность распустить этот парламент. Это решение не установило никакого факта, что правительство и коалиция, сформированные этим парламентом, являются легитимными", - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 8 апреля обнародовал решение о легитимности действующей коалиции, которым подтвердил право отдельных народных депутатов, в частности не входящих в составе фракций, которые инициировали создание парламентской коалиции, входить в состав коалиции.