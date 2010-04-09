Шуфрича заинтересовали предложения из России

Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины и Российской Федерации подписали план общих действий на 2010-2011 годы, который предусматривает согласованную координацию действий двух министерств на случай чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также проведение совместных мероприятий по предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, документ был подписан сегодня по результатам встречи руководителя МЧС Украины Нестора ШУФРИЧА, его первого заместителя Виталия БУТА и первого заместителя министра МЧС РФ Руслана ЦАЛИКОВА.

В ходе встречи стороны обсудили повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации трансграничного характера, сотрудничество в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы, а также вопросы поставки российской пожарно-спасательной техники и оборудования для потребностей МЧС Украины.

Н.ШУФРИЧ выразил соболезнования представителю МЧС России в связи с трагедией в московском метро 29 марта, а также благодарность за помощь в протипаводкових мероприятиях, которая значительно помогла в прогнозировании и уменьшении объема паводка на территории Украины.

“Нельзя не отметить согласованную работу российских ведомств по аккумуляции соответствующих водных объемов на российских водохранилищах, что дало нам возможность повлиять на пики наводнения, которые сегодня мы начинаем наблюдать в Украине. В том числе благодаря помощи российских коллег нам удалось достичь максимального разведения пиков уровня воды в Припяти, Днепре и Десне”, - отметил министр.

В ходе встречи была достигнута предварительная договоренность по приобретению российских пожарных вертолетов „КАМ-32 Пожарный” для МЧС Украины. Н.ШУФРИЧ отметил, что Украине очень нужны эти вертолеты, признанные во всем мире, и заверил, что со своей стороны Украина будет делать все, чтобы „Мотор-Сич”, поставляющая двигатели для этих вертолетов, и в дальнейшем была надежным партнером.

„Мне также очень приятно, что МЧС России заинтересовано в приобретении нашего транспортного самолета Ан-70. Мы предварительно обсудили вопрос о переоснащении его в пожарно-транспортный самолет по примеру Ан-32”, - отметил Н.ШУФРИЧ.

В свою очередь, Р.ЦАЛИКОВ передал слова приветствия и благодарности от главы МЧС России Сергея ШОЙГУ и выразил убеждение, что будущее сотрудничество между двумя министерствами будет еще более активным и углубленным, в частности, в отрасли технического оснащения.

“Мы приложим максимум усилий, чтобы близкое нам ведомство в Украине было оснащено самыми современными вертолетами. И, конечно, еще многие темы будут предметом нашей общей заинтересованности, например, вопросы пограничного сотрудничества, вопросы безопасности в Азово-Черноморском бассейне, вопросы преодоления долговременных последствий радиационных аварий”, - отметил представитель российского МЧС.