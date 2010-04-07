Мэр Одессы о Чечне, вранье и отъявленном негодяе

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ возмущен беспочвенным заявлением экс-депутата горсовета Игоря МАРКОВА о будто бы существующих связях городского председателя с чеченскими боевиками.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Э.ГУРВИЦА.

Назвав эти утверждения злокозненными наветами, Э.ГУРВИЦ, в частности, заявил: «Подобную чушь мог выдумать либо человек с больной психикой, либо отъявленный негодяй. В данном случае имеет место и то, и другое».

«Общеизвестно, что я был в Чечне дважды: когда в составе официальной украинской парламентской делегации присутствовал на инаугурации Президента Аслана МАСХАДОВА. И еще раз: когда ко мне обратились родственники строителей из Кировограда, оказавшихся в чеченском плену. Тогда удалось договориться об их освобождении, и мы вывезли из Чечни 34 человека», - сказал Э.ГУРВИЦ.

Он подчеркнул, что все его контакты в Чечне имели официальный характер, он встречался с представителями легитимной на тот момент, признанной Российской Федерацией, чеченской власти. «Предъявить мне претензии по поводу прошлого или будущего этих людей могут только недоумки и провокаторы», - добавил мэр Одессы.

По его словам, переврать те события пытаются уже не в первый раз. «И если бы за бесстыжее вранье у нас сажали в тюрьму, я бы обратился в суд. Но тратить время на то, чтобы "услышать извинения из уст ничтожества, бессмысленно», - заявил Э.ГУРВИЦ.

«Я не могу судиться с людьми, которые лгут десятилетиями, - для этого придется поселиться в судах», - добавил мэр.

В свою очередь ректор "Южноукраинского Еврейского университета Хабад-Одесса" Евгений БОРИНШТЕЙН по поводу заявления И.МАРКОВА высказал мнение, что «налицо полное отсутствие разумных аргументов. Это самый обыкновенный бессвязный бред, скоро пойдут обвинения в организации природных катаклизмов в бразильской сельве и поджоге ледников Антарктиды. Это уже грязные технологии ведения споров».

«Если у МАРКОВА есть реальные доказательства, пусть предъявляет их соответствующим органам, - добавил Е.БОРИНШТЕЙН. - Опускаться до пустой болтовни - показатель бессилия».

Еще один одессит Вадим ПОЛИЩУК отметил, что «заявления МАРКОВА нас уже не удивляют. Нас удивляет другое: на свободе остаётся человек, которого подозревают в избиении мирных пикетчиков у здания областной государственной администрации. Что же касается связи мэра Одессы и взрывов в России, то у меня такое складывается впечатление, что если на Земле наступит Апокалипсис, МАРКОВ обвинит в этом ГУРВИЦА. Такая позиция просто шокирует многих горожан».