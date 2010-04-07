КС таки узаконил «коалицию тушек» (документ)

“Отдельные народные депутаты Украины, в частности, те, которые не пребывают в составе депутатских фракций, которые инициировали создание коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, имеют право принимать участие в создание коалиции”...

«Главком» получил копию вчерашнего вердикта КС относительно обращения депутатов от Партии регионов с просьбой растолковать часть шестую статьи 83 Конституции Украины в контексте процедуры формирования парламентской коалиции. Его планируют обнародовать завтра, 8 апреля.

По данным издания, КС четко признал право каждого отдельного депутата, независимо от фракционной принадлежности, входить в состав парламентской коалиции. Собственно, этого и добивалась Партия регионов. Отличие вчерашнего решения от позиции по этому же вопросу двухлетней давности судьи мотивировали новопринятым законом о регламенте работы Верховной Рады.

Решение было проголосовано одиннадцатью голосами судей из восемнадцати.