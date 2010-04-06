Янукович назначил 5 новых губернаторов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ряд глав областных государственных администраций.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

Так, главой Тернопольской областной государственной администрации назначен Ярослав СУХОЙ, главой Черкасской ОГА - Сергей ТУЛУБ, главой Винницкой ОГА - Владимир ДЕМИШКАН, главой Сумской ОГА - Юрий ЧМЫРЬ, главой Кировоградской ОГА - Сергея ЛАРИНА.

Как сообщал УНИАН, Я.СУХОЙ, С.ТУЛУБ, В.ДЕМИШКАН, Ю.ЧМЫРЬ и С.ЛАРИН сейчас являются народными депутатами от Партии регионов.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил ряд глав областных государственных администраций.

Тексты соответствующих указов от 6 апреля размещены на официальном сайте главы государства.

Так, Александр ДОМБРОВСКИЙ уволен с должности главы Винницкой областной государственной администрации, Николай ЛАВРИК - с должности главы Сумской ОГА, Владимир МОВЧАН - с должности главы Кировоградской ОГА, Юрий ЧИЖМАРЬ - с должности главы Тернопольской ОГА.

Кроме того, Президент уволил Сергея КУНИЦЫНА с должности главы Севастопольской городской государственной администрации.

Согласно указам, все они уволены в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.