Ахметов обнародовал доходы

Общая сумма совокупного дохода народного депутата Украины Рината АХМЕТОВА за 2009 год составила 4 млн. 524 тыс. 267, 49 грн. против 9,135 млн. грн. в 2008 г. В частности, проценты по депозитам – 2 млн. 420 тыс. 332,01 грн; подарки - 1 млн. 888 тыс. 435,47 грн; зарплата народного депутата - 215 тыс. 500,01 грн.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Р.АХМЕТОВА Елена ДОВЖЕНКО, такие данные указаны в декларации о доходах, обязательствах финансового характера и имущественном состоянии государственного служащего за 2009 год, поданных Р.АХМЕТОВЫМ в налоговые органы.

Зарплата народного депутата за 2009 год, как и во все предыдущие годы, была перечислена на благотворительные цели.

В разделе III «Обязательства финансового характера, в том числе, за границей, за 2009 год» в перечне обязательств относительно уплаты взносов (платежей) представлены следующие выплаты:

- По договорам найма, аренды – 18 млн. грн. (аренда резиденции с имуществом в г. Донецке);

- На содержание недвижимого имущества, указанного в разделах IV,V – 303 тыс. 192,52 грн. (коммунальные платежи, обслуживание технических систем).

Согласно разделу IV « Сведения о недвижимом имуществе, которое находится в частной собственности» Р.АХМЕТОВ владеет двумя квартирами (г. Киев) общей площадью 1 242,1 кв. м и гаражом, общей площадью 60,8 кв.м.

Сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово – кредитных учреждениях (раздел VI, «Сведения о вкладах в банках, ценных бумагах и др. активах») составляет 13 млн. 179 тыс. 079, 32 грн. (по состоянию на 01.01.2010 г). Номинальная стоимость приобретенных ценных бумаг – 300 тыс. грн.

Согласно декларации ( раздел II «Доходы, полученные (начисленные) из источников в Украине и за ее пределами»), общая сумма совокупного дохода членов семьи Р.АХМЕТОВА в 2009 году составила 1 млн. 453 тыс. 490,04 грн.( проценты на текущих счетах).Членами семьи Р.АХМЕТОВА ( раздел 1. Общие сведения) являются: жена – Лилия АХМЕТОВА, мать – Някия АХМЕТОВА, сын - Дамир АХМЕТОВ, сын - Алмир АХМЕТОВ.

В разделе III «Обязательства финансового характера, в том числе за границей за 2009 год» в перечне обязательств относительно уплаты взносов (платежей) представлены следующие выплаты членов семьи: на содержание имущества, указанного в разделах IV,V – 57 тыс. 287, 62 грн. (коммунальные платежи).

Члены семьи владеют ( разделы IV, V) жилой недвижимостью, общей площадью 435 м2 и двумя автомобилями: Даймлер (Мерседес) 240 и Хонда CR-V.

Сумма денежных средств членов семьи на счетах в банках и других финансово – кредитных учреждениях (раздел VI, «Сведения о вкладах в банках, ценных бумагах и др. активах») составляет 7 млн. 972 тыс. 491,91 грн. (по состоянию на 01.01.2010 г).

Как прокомментировала пресс-секретарь Р.АХМЕТОВА Елена ДОВЖЕНКО «общая сумма совокупного дохода Р.АХМЕТОВА за отчетный 2009 год, как и за предыдущие годы, среди прочего, во многом продолжает зависеть от политики распределения прибыли компании СКМ, акционером которой он является».

В 2009 году Р.АХМЕТОВ принял решение дивиденды не получать, а направить всю прибыль компании СКМ за 2008 год (184, 5 млн. грн.) на развитие бизнеса.