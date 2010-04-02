Королевская: требуем отдать комитеты, положенные оппозиции

Для того, чтобы оппозиция могла эффективно выполнять свою прямую функцию контроля власти, – ей нужны легитимные инструменты. Об этом заявила народный депутат от БЮТ, глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире «Шустер Live», сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Мы вышли с предложением сложить полномочия всех руководящих представителей БЮТ в Верховной Раде – начиная от председателей и первых заместителей комитетов. Мы требуем отдать нам те комитеты, которые положены оппозиции согласно действующему Регламенту Верховной Рады», - сказала она.

Для того, чтобы оппозиция могла выполнять свою прямую функцию контроля власти, - ей нужны легитимные инструменты, уверена парламентарий. «Оппозиция может быть конструктивной и эффективной в том случае, если она имеет легитимные рычаги контроля власти и возможности не допустить принятия властью неправильных, неконстутиционных решений», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», оппозиция имеет право назначить своих представителей главами таких комитетов: комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады, комитет по вопросам бюджета, комитет по вопросам свободы слова и информации, комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, а также комитет по вопросам правосудия.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля фракция БЮТ приняла решение отозвать своих депутатов с руководящих должностей во всех парламентских комитетах.