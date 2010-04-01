БЮТ отзывает своих депутатов с руководящих должностей в комитетах ВР

Фракция БЮТ приняла решение отозвать своих депутатов с руководящих должностей во всех парламентских комитетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По словам И.КИРИЛЕНКО, такое решение фракция приняла, чтобы разблокировать процесс переформатирования в целом комитетов между коалицией и оппозицией.

«Для того чтобы разблокировать этот процесс и не затягивать его на несколько недель, сегодня фракция приняла единственно верное решение – мы отзываем всех руководителей, заместителей и секретарей комитетов с этих должностей», - сказал он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что ранее была достигнута договоренность о паритетности должностей, как в коалиции, так и в оппозиции.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразил мнение, что такое решение фракции только дестабилизирует работу парламента. «Дестабилизировать работу Верховной Рады, отозвав депутатов, - очевидно, это неправильно», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, лидеры фракций должны решить вопрос о распределении комитетов на заседании Согласительного совета.