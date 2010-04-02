Янукович помолится в Лавре и позавтракает с Владимиром
16:54, 02 апреля 2010Политика
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Планы на Пасху
|Анна ГЕРМАН
Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.
По ее словам, накануне Пасхи – в субботу – глава государства примет участие во встрече Благодатного огня из Иерусалима.
В ночь на 4 апреля Президент примет участие в пасхальном богослужении в Киево-Печерской лавре, а утром будет иметь Пасхальный завтрак с Митрополитом ВЛАДИМИРОМ.
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