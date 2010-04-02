Янукович на Пасху окрестит в Москве ребенка

На следующей неделе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует осуществить визиты в Москву и Астану.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

“В понедельник Президент осуществит короткий визит в Москву, где окрестит внука своего школьного товарища. Там же глава государства посетит могилу своего названого отца – космонавта Георгия Берегового. Президент почтит память человека, который сыграл значительную роль в его жизни”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она также сообщила, что 7 апреля планируется визит Президента Украины в Республику Казахстан.

Как сообщал УНИАН, на 12-13 апреля запланирован визит Президента В.ЯНУКОВИЧА в США для участия в Саммите по ядерной безопасности. В рамках рабочего визита также планируются встречи Президента Украины с американским руководством.