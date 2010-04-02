Азаров с Януковичем на колени перед МВФ становится не собираются

На сегодняшний день вопрос об объеме финансирования по новой программе сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда (МВФ) находится на стадии обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что его правительство никогда не было и не будет выступать в роли просителя денег. «Наше правительство, Президент и я, мы никогда не были просителями… Мы никогда не выступали просителями. Мы выслушивали предложения – это да, но никогда ни у кого ничего не просили. Это наша принципиальная позиция. И поэтому я не поднимал вопрос (об объеме финансирования по новой программе – УНИАН), исходя из своей позиции. Мы будем эту цифру обсуждать, но мы ждем предложений, прежде всего со стороны МВФ», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил уверенность, что в 2010 году финансово-экономическая ситуация в Украине стабилизируется, и тогда количество желающих вкладывать средства в экономику страны существенно увеличится. «Мы будем выбирать еще среди предложений. Вот наступит такая ситуация, когда у нас будет много предложений, и Украина будет выбирать. А если мы займем позицию просителя, как прошлое правительство на коленях умоляло и требовало, то тогда у нас нет будущего», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украина имеет все условия для того, чтобы стать самодостаточной страной, не зависящей ни от кого и никогда не выступающей в унизительной роли просителя. «Такую позицию мы занимали и будем занимать абсолютно на всех переговорах. Украину, наконец, должны научиться уважать. И мы этого добьемся», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что объем финансирования по новой программе не принципиален – принципиален сам факт продолжения сотрудничества.

Также премьер-министр сообщил, что правительство уже получает предложения о сотрудничестве от зарубежных банков и крупных инвесторов, однако на данный момент все они находятся на стадии изучения.