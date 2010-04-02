Грищенко - послам: хождения с орденами и бантами заканчиваются

Все послы будут нести личную ответственность за вклад в решение экономических проблем Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в интервью украинскому журналу «Профиль», который выйдет завтра, 3 апреля.

«Страна сейчас не может себе позволить исключительно паркетную дипломатию. Именно поэтому и стал вопрос, что дипломатия – это не хождение с перевязкой, орденом и бантом, а реальная работа. И задачи перед послами будут ставиться, прежде всего, в сфере экономики. Все послы будут нести личную ответственность за вклад в решение экономических проблем страны», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, для того чтобы сконцентрировать в одних руках эту работу, Президент Украины поручил МИД проработать вопрос о том, чтобы экономическое направление стало интегральной частью работы украинских посольств, как и всего Министерства иностранных дел.

В то же время, К.ГРИЩЕНКО сообщил, что речь не идет о каком-либо количественном сокращении посольств Украины.

«Мы говорим, скорее, о соответствии штата сотрудников диппредставительств объему стоящих перед ними задач, а потому необходимо провести анализ эффективности каждого посольства. Закрыть гораздо легче, чем потом восстановить», - сказал он.

Министр подчеркнул, что основная задача украинской дипломатии – создавать предпосылки для экономического подъема страны.

«В течение последних пяти лет основной массив наших экономических интересов был вне поля приоритетного внимания руководства страны и МИД. А ведь вся Европа сегодня переориентируется на Китай и Индию, отправляет в этот регион хорошо подготовленные торгово-экономические миссии», - отметил он.