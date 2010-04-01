У Ющенко напомнили Уманскому, как Тимошенко «лгала МВФ»

Бывший представитель правительственной команды Юлии ТИМОШЕНКО – бывший и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ - пытается задним числом отбелить ее провальную стратегию сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Так пресс-секретарь Виктора ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА прокомментировала последние заявления И.УМАНСКОГО о том, что экс-президент отказывался обсуждать с главой МВФ условия продолжения программы stand by.

Как отметила И.ВАННИКОВА, эта провальная стратегия “заключалась в безоглядном привлечении иностранных средств, которые «проедались» правительством, – фактически, пускались на нужды избирательной кампании Ю.ТИМОШЕНКО – вместо того, чтобы использовать их для проведения структурных реформ, крайне необходимых Украине”.

«Говоря о письмах, которые получал директор-распорядитель МВФ (Доминик СТРОСС-КАНН – УНИАН), и искажая их содержание, бывший министр должен бы понимать: подобная апелляция к руководству международного финансового учреждения сама вредит имиджу Украины. Ведь об украинских политиках, которые допускают втягивание международных финансовых институтов во внутреннюю политику, да еще и с манипуляционной целью, создается соответствующее негативное впечатление. И это впечатление полностью может переноситься на страну», - считает И.ВАННИКОВА.

К тому же, отмечает она, правительственный экс-чиновник почему-то «забывает», что в очередном транше Украине было отказано именно из-за политики правительства Ю.ТИМОШЕНКО, которое игнорировало план действий, предусмотренный в Меморандуме с Фондом. Ее правительство не выполнило пять из шести пунктов, о которых была договоренность с МВФ.

«Дошло до того, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы получить третий транш, просто солгало МВФ о выполнении ряда ключевых положений этого Меморандума. С четвертым траншем такое уже не прошло – поэтому сотрудничество с МВФ было прекращено. Такими авантюрами Ю.ТИМОШЕНКО подрывала авторитет Украины в мире как надежного партнера», - заявила И.ВАННИКОВА.

«Но вопрос еще и в другом: в 2009 году правительство Ю.ТИМОШЕНКО умудрилось растратить не только средства государственного бюджета Украины, но и все заимствования, сделанные и в Украине, и за рубежом. Как следствие, правительство Ю.ТИМОШЕНКО наделало столько долгов, что их возврат и выплата процентов по ним требуют больше средств, чем на финансирование образования, медицины и обороны вместе взятых», - отметила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО.

«Уже в этом году Украина должна выплатить кредиторам около 20 млрд. дол. Это – 435 дол. на каждого гражданина, почти половина всех прогнозируемых доходов государства. Поэтому искажение фактов и откровенная неправда, которую используют представители команды Ю.ТИМОШЕНКО, не помогут изменить негативной оценки, которую она уже получила и в Украине, и за рубежом», - считает И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, бывший исполняющий обязанности министра финансов И.УМАНСКИЙ в интервью газете "Дело" от 1 апреля 2010 года рассказал: "Я хорошо помню, как сидел напротив СТРОСС-КАНА, а он показывал мне пачку писем от Президента (В.ЮЩЕНКО), в которых речь шла о том, что программа сотрудничества с МВФ, - это зло для Украины, и продолжение сотрудничества даже не нужно обсуждать. И что он, ЮЩЕНКО, будет делать все возможное, чтобы эта программа умерла в таком виде и при таком правительстве". И.УМАНСКИЙ напомнил, что такие заявления направлял Президент, который подписал закон о повышении социальных стандартов, что вызвало резкую критику со стороны МВФ. "Более того, перед тем, как ЮЩЕНКО визировал данный закон, ему в течение трех дней звонил по телефону СТРОСС-КАН с просьбой не делать этого, но ЮЩЕНКО отказался с ним общаться, чем, естественно, оскорбил главу МВФ. СТРОСС-КАН, насколько мне известно, воспринял это как личное оскорбление", - сказал он.